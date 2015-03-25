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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:21 BJT

台湾金融：台湾工银称金管会同意其提出商业银行转型规画再行审定

路透台北3月25日 - 台湾工业银行周三表示，金管会近期回覆同意台湾工银提出转型商银具体计画再行审定，将谨慎评估转型计划以达到转型商银标准，落实转型精品式商银目标。

随着开发金控 旗下开发工银藉由并购万泰银行逐步转型商业银行后，台湾工银将成为台湾唯一一家工业银行，近年积极向金管会争取改制商银。

台湾工业银行新闻稿并指出，金管会回函提及考量目前工业银行因营运限制所遭遇的困境，同意拟定相关审核要点，并在台湾工银提出转型商银具体计划及预估时程相关规划后，再予以审度转型商银的可行性。

台湾工银亦称，过去已积极做好转型准备、调整获利结构，包括大幅增加稳定性收入来源及创新产品与流程等，望为转型成精品式商银做最适当的准备。

当地媒体今日报导指出，台湾工银争取转型为商业银行的计划，金管会已同意放行，具体作法上，台工银将先改制为商业银行，再与子公司中华票券合并。

台湾大型票券--中华票券 今日股价持平作收，表现优于台湾加权指数 的0.66%跌幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)

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