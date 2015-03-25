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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:16 BJT

表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

路透首尔3月25日 - 以下为韩国债市周三收盘价：

今日收盘价 上日收盘价

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韩国公债期货 109.28 109.25

10年期公债收益率 2.171% 2.193%

五年期公债收益率 1.871% 1.892%

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注：*为三年期公债近月期约报价。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 艾茂林; 审校 高琦)

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