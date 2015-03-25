《路透晚报》--3月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：广东、天津、福建自贸试验区总体方案获通过

新华社报导，周二召开的中共中央政治局会议审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。

--中国财政：地方政府专项债包括新增专项债及存量债务置换专项债--财政部

中国财政部周三发布2015年地方政府专项债券预算管理办法，明确今年地方政府专项债券，包括为今年1月1日起新增专项债务发行的新增专项债券、为置换截至去年末存量专项债务发行的置换专项债券。

--全球贸易：欧盟对中国及台湾冷轧不锈钢板征反倾销税，摩擦再起

根据欧盟官方周三发布的通知，欧盟将从周四起对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税。欧盟将对自中国进口的产品施加大约24-25%的税率，对从台湾进口的产品征收约为11-12%的税率。这起事件的起因是欧洲钢铁生产商协会(Eurofer)在2014年5月提出了一项反倾销诉求。

--中澳贸易：澳洲考虑仿效欧美作法，向中国光伏面板征收反倾销税

澳洲将在未来几周内决定是否仿效美国和欧洲的做法，对从中国进口的光伏(太阳能)面板征收反倾销税。之前，澳洲唯一的光伏面板制造商指控中国竞争对手，为抢夺客户而以低于成本价出售产品。

【金融】

--中国金融：拟进一步对境外机构开放银行间市场，额度审批制改备案制--消息

两位消息人士周三表示，中国银行间市场将对境外投资者进一步放开，包括QFII和RQFII，获准进入机构的投资额度将由此前的审批制转为备案制，可投资范围也将扩大至更多品种。

--亚洲金融：亚行总裁称，可与中国牵头的AIIB进行融资合作

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周三表示，如果能够达到亚行的贷款标准，该行可以与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB)进行融资合作。

--中港股业绩：中国银行去年净利按年增8.08%，略高于市场预期

按市值计中国第四大银行--中国银行周三公布，去年净利按年增长8.08%，略高于此前市场预期。中行2014年全年净利为1,696亿元人民币。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,685.07亿元。中行上年度净利则为1,569亿元。

--中国保险：保监会出台商业车险费率市场化改革方案，六地区率先试点

中国保监会周二稍晚公布商业车险条款费率市场化改革方案，山东、重庆等六个地区的财险公司自4月起率先试点，这些地区经营商业车险的财险公司可使用新的商业车险条款费率，制定和调整保险条款和费率的自主权有所扩大。

--中港个股：中国人寿力争新业务价值双位数增长，继续分散投资

中国最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司周三称，今年是“新国十条”政策落实的关键年，预计全行业保持相对较快增长，该公司亦力争首年期交保费及新业务价值达双位数增长，并作更多元化投资以提高收益。

【固定收益】

--中国货币市场：供给充裕主要回购利率续降，例行准备金调整几无影响

中国银行间市场周三资金充裕，大型银行出资活跃，主要回购利率续降。需求方面，可跨季末的七天及14天品种需求略增，但整体平衡无碍。至于今日的例行缴准调整，几乎未对市场产生明显影响。

--中国债市动态：市场情绪仍偏空现券收益率略涨，国债招标中规中矩

中国银行间债市周三现券仍显偏弱，收益率盘初小涨后窄幅震荡。昨日逆回购利率调降和PMI疲弱两个利好消息影响昙花一现，尽管今日主要回购利率继续下滑，但市场情绪仍偏空，上午招标的三年国债发行情况也仅是中规中矩。

--新债招标：中国三年国债中标利率3.22%，符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标发行的200亿元人民币三年期固息国债，中标利率3.22%，与此前市场预测均值一致。该期债的边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走低，客盘购汇力导引导行情

人民币兑美元即期周三早盘小幅走低，中间价微走弱跌破6.14关口。交易员指出，早盘即期跟随中间价低开，但很快有中资大行一波结汇，一度令汇价升至6.2元整数附近，但因客盘购汇力道仍较强，令人民币再呈小贬走势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束连10日涨势，金融板块整体回落拖累大盘

中国股市沪综指周三收跌，结束此前连续10日涨势。分析师指出，近日银行股公布利润增速多现放缓，且此前大盘连续上涨后短期有技术调整要求，今日金融板块整体回落对股指形成拖累。目前经济数据仍持续低迷，但政策放松难超市场预期，料大盘将进入调整。

--中国证券：中国企业今年来全球股权融资额229亿美元，同比降14%--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达229亿美元，较去年第一季下滑13.9%。

--企业并购：和黄斥资92.5亿英镑全购O2 UK，一跃为英国最大流动电讯商

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔周三宣布，将斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica收购英国电讯业务O2 UK的全部已发行股本，预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。

--中国基金：2月QFII A股基金业绩升2.88%，落后于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布最新月度报告称，2015年2月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩升2.88%，前两个月平均业绩累计上涨1.28%，表现均落后于国内股票型基金。

--中国基金：华夏MSCI中国A股ETF今在上证所上市，投资A股大盘增新选项