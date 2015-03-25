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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:24 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：欧元兑美元上扬，市场鲜见新交投诱因

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* 澳元/美元跌0.19%，新西兰元/美元跌0.51%，欧元/美元涨0.05%，美元/马币涨0.51%

*　日股日经指数上扬0.17%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.05%，美国10年期公债收益率报1.8714%，美国原油跌0.59%

* 希腊政府4月20日前可能现金告罄

*　英国央行副总裁Shafik称尽管通胀率降至零，但利率可能上升

*　澳洲央行对收紧住房贷款标准有信心，称金融系统稳健 (完)

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