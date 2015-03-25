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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率创逾三周低位，低通膨环境央行不易升息

* 五年券创逾三周低位，104/6标售优于预期助威
    * 低通膨前景下央行不易升息，债市气氛偏多
    * 明日104/6区间料在0.98-1.03%

    路透台北3月25日 - 台湾五年公债104/6期 周三殖利率第三日收低，并创五年公债殖利率TW
5YT=OTC逾三周低位。交易员指出，因低通膨有利于债券表现，且104/6标售结果好于预期。
    
    他们认为，虽然今日104/6殖利率收在1.0%关卡以下，不过交易商对追价抱持审慎态度，还是要观察周五
完成交割并恢复放空后的走势变化。至于明日央行的理监事会议，应留意总裁彭淮南对未来物价走势的看法。
    
    〞乐观来看，五年券殖利率有机会测之前低点0.95%，但前提是美债(10年券 )要回测1.8%以下
。〞一位证券商交易主管说。
    
    一票券商交易员也认为，104/6因利多题材汇集，得标结果优于市场预期。今日殖利率持续走低，以技术
面来看，相关指标虽钝化但尚未到反转向上的时点。
    
    他认为，接近季底，法人都有美化帐面需求。银行持有104/6的平均成本在1.10%，此时没有急着出货的需
求，因此3月底结束前，筹码都会相对稳定。
    
    至于明日央行将召开第一季理监事会议，交易员普遍认为，台湾没有逆势调高利率的本钱，且油价处于低
档，因此低通膨将维持一段时间，有利于债市殖利率缓跌。
    
    〞彭淮南应该不会随着美国调整利率，毕竟包括中国等经济体的表现都不好。〞另一票券商交易员说。
    
    一证券商交易员也认为，市场已预料美国Fed将延至9月才有机会升息，且彭总裁也说货币政策不一定跟随
美国，在此情形下，银行端持券信心将更加稳固，有利于殖利率稳在低档。
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年104/6期公债得标利率为1.001%，低于市场预估的1.025-1.045
%区间，发行金额350亿台币，足额标出。各行业的得标比重方面，银行业得标比重60.43%、证券业32.43%、票
券业7.14%、保险业0%。 
     
    104/6发行前交易殖利率收在0.9925%，此前五年券低位在2日的0.988%。交易员并预估，明日五年债104/6
发行前交易区间暂估0.98-1.03%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.55%。  
     
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       -1.90      0.9925   *0.9850-1.0088      223.5
 10    104/5                       -1.35      1.5345   *1.5300-1.5400       38.5
    *表创该券交易以来殖利率低位
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：     
    3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正值、美国2月耐久
财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演说。
    3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务
业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易
士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议
。
    3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物
价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 
    
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5345
          5       104/6                       0.9925
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                       0.6400
 (完)              

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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