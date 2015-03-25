台湾债市：五年券殖利率创逾三周低位，低通膨环境央行不易升息

* 五年券创逾三周低位，104/6标售优于预期助威 * 低通膨前景下央行不易升息，债市气氛偏多 * 明日104/6区间料在0.98-1.03% 路透台北3月25日 - 台湾五年公债104/6期 周三殖利率第三日收低，并创五年公债殖利率TW 5YT=OTC逾三周低位。交易员指出，因低通膨有利于债券表现，且104/6标售结果好于预期。 他们认为，虽然今日104/6殖利率收在1.0%关卡以下，不过交易商对追价抱持审慎态度，还是要观察周五 完成交割并恢复放空后的走势变化。至于明日央行的理监事会议，应留意总裁彭淮南对未来物价走势的看法。 〞乐观来看，五年券殖利率有机会测之前低点0.95%，但前提是美债(10年券 )要回测1.8%以下 。〞一位证券商交易主管说。 一票券商交易员也认为，104/6因利多题材汇集，得标结果优于市场预期。今日殖利率持续走低，以技术 面来看，相关指标虽钝化但尚未到反转向上的时点。 他认为，接近季底，法人都有美化帐面需求。银行持有104/6的平均成本在1.10%，此时没有急着出货的需 求，因此3月底结束前，筹码都会相对稳定。 至于明日央行将召开第一季理监事会议，交易员普遍认为，台湾没有逆势调高利率的本钱，且油价处于低 档，因此低通膨将维持一段时间，有利于债市殖利率缓跌。 〞彭淮南应该不会随着美国调整利率，毕竟包括中国等经济体的表现都不好。〞另一票券商交易员说。 一证券商交易员也认为，市场已预料美国Fed将延至9月才有机会升息，且彭总裁也说货币政策不一定跟随 美国，在此情形下，银行端持券信心将更加稳固，有利于殖利率稳在低档。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的五年104/6期公债得标利率为1.001%，低于市场预估的1.025-1.045 %区间，发行金额350亿台币，足额标出。各行业的得标比重方面，银行业得标比重60.43%、证券业32.43%、票 券业7.14%、保险业0%。 104/6发行前交易殖利率收在0.9925%，此前五年券低位在2日的0.988%。交易员并预估，明日五年债104/6 发行前交易区间暂估0.98-1.03%；10年债104/5区间则暂看1.525-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.90 0.9925 *0.9850-1.0088 223.5 10 104/5 -1.35 1.5345 *1.5300-1.5400 38.5 *表创该券交易以来殖利率低位 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月25日(三)：德国3月IFO企业景气判断、现况及预期指数、美国2月建筑许可年率修正值、美国2月耐久 财订单、欧洲央行管委利卡宁记者会、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯演说。 3月26日(四)：德国4月Gfk消费者信心指数、欧元区2月M3货供额、民间贷款、美国3月Markit综合及服务 业PMI、日本2月所有家庭支出、就业数据、日本2月全国CPI、3月东京CPI、博鳌亚洲论坛2015年年会、圣路易 士联邦储备银行总裁布拉德演说、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表谈话、台湾央行第一季理监事会议 。 3月27日(五)：中国1-2月规模以上工业企业利润、美国第四季GDP终值、美国第四季个人消费支出(PCE)物 价指数、美国第四季企业获利初值、美国3月路透/密西根大学消费者信心指数终值。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5345 5 104/6 0.9925 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6400 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)