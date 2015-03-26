《分析师观点》台湾央行连15季维持利率不变，物价稳定料今年不会升息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北3月26日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。
央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。
央行发布的新闻稿称，NEER(Nominal Effective Exchange Rate)呈升值走势，不同于兑美元的贬值走势。通膨预期下降，油价对物价影响将逐渐减弱。
央行并称，房价上涨预期心理趋缓。
台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。
路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。
**市场评论**
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
整体来看，央行关注焦点仍放在全球经济状况及其他国家经济政策对台的影响，这些面向央行已延续观察一段时间，台湾景气虽然持续向上，但油价等原物料波动仍大，央行将维持中性的货币政策，料今年央行不会升息，等到明年第一季再观察新兴亚洲降息循环是否告一段落再说。
--元富投顾总经分析师 许芷雁：
台湾央行一如预期维持利率不变，由于目前台湾资金充沛、景气很稳定成长，能源价格下跌带动台湾物价偏低，预计今年央行将维持利率不变。
**市场反应**
央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。
--台币兑美元 收低0.4分，报31.405。
--指标10年期公债104/5期殖利率 收升0.3基点至1.5375%。
--台股加权股价指数 收跌0.5%至9,619.12点。
**相关连结**
相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)
**背景资料**
--台湾官方2月底预估，今年GDP及CPI年增率分别预估为3.78%及0.26%。
--台湾央行总裁先前对立法院业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；主要国家QE冲击台湾金融市场；台湾的名目利率不高但通膨率低缓，实质利率居中。 (完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率