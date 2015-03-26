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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 17:42 BJT

《分析师观点》台湾央行连15季维持利率不变，物价稳定料今年不会升息

路透台北3月26日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续15季维持利率不变，符合市场预期。

央行总裁彭淮南在记者会中表示，物价下跌是短期现象，将注意通膨及展望与产出缺口，弹性采取货币政策。

央行发布的新闻稿称，NEER(Nominal Effective Exchange Rate)呈升值走势，不同于兑美元的贬值走势。通膨预期下降，油价对物价影响将逐渐减弱。

央行并称，房价上涨预期心理趋缓。

台湾官方2月间预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.78%(原估3.50%)，而通膨率则走低至0.26%(原估0.91%)。

路透调查显示，台湾央行周四预料将维持在1.875%，因经济成长平缓，而通膨也没有走高的疑虑。

**市场评论**

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

整体来看，央行关注焦点仍放在全球经济状况及其他国家经济政策对台的影响，这些面向央行已延续观察一段时间，台湾景气虽然持续向上，但油价等原物料波动仍大，央行将维持中性的货币政策，料今年央行不会升息，等到明年第一季再观察新兴亚洲降息循环是否告一段落再说。

--元富投顾总经分析师 许芷雁：

台湾央行一如预期维持利率不变，由于目前台湾资金充沛、景气很稳定成长，能源价格下跌带动台湾物价偏低，预计今年央行将维持利率不变。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

--台币兑美元 收低0.4分，报31.405。

--指标10年期公债104/5期殖利率 收升0.3基点至1.5375%。

--台股加权股价指数 收跌0.5%至9,619.12点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾官方2月底预估，今年GDP及CPI年增率分别预估为3.78%及0.26%。

--台湾央行总裁先前对立法院业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；主要国家QE冲击台湾金融市场；台湾的名目利率不高但通膨率低缓，实质利率居中。 (完)

参看台湾央行货币政策相关新闻，请点选 (集体采写台北新闻部; 审校 杨淑祯)
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