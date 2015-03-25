投行观点：中国经济一季度环比或大降，财政政策将偏中性--摩根大通

路透北京3月25日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌近日预计，中国今年一季度GDP同比增速在7%，但环比增速年化后为5.3%，远低于去年同期；波动最大的投资领域中，制造业投资增速全年将再下一个台阶，而房地产投资增速或降至6%；今年中国的财政、货币政策都将偏中性。

朱海斌指出，经济结构在调整过程当中，中国传统行业尤其是产能过剩行业下行比较明显。长期来看，环保、大健康、电商等相关行业有可能成为中国新的支柱产业；但短期，中国需要政府支持的基础设施建设维持较高的经济增长，冲销传统部门的下滑。

对于政府投入基建的资金力度，他认为，去年地方政府预算制度改革一个核心是，加强对地方政府融资平台的约束；今后地方政府主要通过地方市政债融资，而此前一段时间，新增地方政府债务可能下降很快。此外，中国政府土地出让收入上，预计2015年会出现25%的下跌。因此，今年中国的财政政策可能更加偏向中性，或者是中性略偏紧。

对于货币政策，朱海斌表示，今年中性的货币政策意味着信贷政策并不会出现明显反弹，预测今年整个银行信贷增长11万亿元人民币，社会融资规模将为17万亿，银行今年的信贷增速是13.5%，较去年继续维持平稳水平。

在中国汇率走势上，他认为，中国央行不愿通过人民币兑美元的贬值支持经济增长。主要考虑三点：首先，亚洲新兴国家紧盯着中国央行操作，如果此时采取更激进的贬值措施，会导致整个地区甚至全球竞争性贬值风险加大，不仅不能达到通过贬值刺激出口的目标，还会对出口企业带来更大的汇率风险。

其次，如果人民币进一步形成贬值的趋势，可能会加大资本外流的风险。如果资本外流超出贸易顺差，导致外汇储备下降，会形成风险；另外，外汇储备下降，导致中国央行为了维持国内流动性被迫降准，会对国内货币政策的解读和实施造成更多干扰。

最后，人民币汇率贬值对于人民币国际化也是问题。人民币国际化进程中，人民币升值通常对应海外人民币市场发展比较快，一旦人民币贬值，海外人民币市场会出现增长放缓甚至出现下滑。此外，今年是人民币能否加入SDR关键一年，这对中国央行汇率决策也有一定程度的影响。

摩根大通周二亦发布报告称，鉴于中国近期的增长势头和流动性动态，预计下一次降准最早可能出现在4月份，而2015年第二季度将会有一次50个基点的降准和一次25个基点的降息，并结合一系列定向措施，如抵押补充贷款（PSL）、中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、定向降准来管理流动性。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，稍早公布的汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。 （完）