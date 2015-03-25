券商观点：中国A股大方向依然向上，极端情绪下可能接近4,500点--申万

路透北京3月25日 - 中国知名证券研究机构--申银万国证券研究所周三发布年度策略报告预计，中国A股大方向依然向上，上证综指波动中枢上行至3,400点，极端情绪推动下，上限可能接近4,500点；创业板指中枢将显着上移至2,500点。

申万研究所首席策略分析师王胜在“互联网+启动新周期”会上表示，监管层对于金融创新的鼓励，特别是对加杠杆投资行为的宽容，进一步加速了居民大类资产配置向权益资产的转移，这一过程可能持续十年。

“权益已成为大类资产配置的“恒星”，A股市场向上的“英雄时代”仍在进行时！”王胜认为。

他并认为，“互联网+”为核心的信息服务业可能成为中国新支柱产业，利好传统行业转型实现价值重估。今年部分“互联网+”龙头公司商业模式渐清晰，形成榜样效应，市值成长空间广阔，估值弹性显着，后续大型催化剂众多，能与边际交易者风险偏好形成共振。

中国国务院总理李克强日前考察工商总局并召开座谈会，研究部署推进大众创业、万众创新。要做好“互联网+”的大文章，提升实体经济创新力和生产力，推动新兴产业蓬勃壮大。

王胜谈到，由于增量资金加杠杆的正规化和透明化，市场将呈现出杠杆受限的增量博弈特征。市场风格已经从成长为王转向价值成长平行的大格局。流动性限制下，成长股仓位比较重的投资者盲目调仓可能得不偿失，纯概念炒作的壳资源标的切莫留恋。

申万研究所首席宏观分析师李慧勇则指出，稳增长是当前中国经济面临的首要问题。新周期启动需要低要素价格、低资金价格和新的增长点(新技术、新需求、新制度等)三个条件。低资金价格和新的增长点这两个条件仍需要时间才能具备。

他还认为，经济新增长点更多来自跨界成长，预计来自新技术应用(互联网＋等)、混改、国际化(一带一路)三个方面。就国别和大类资产而言，目前看法仍然是多美元、空大宗、看淡新兴，6-9月份会发生阶段性改变。