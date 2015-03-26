基金观点：中国地方政府债务问题迈向新局--元大宝来投信

路透台北3月26日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信最新评论指出，上周众所瞩目的FOMC会议终告落幕，美国联准会主席叶伦偏向鸽派的言论让市场对美国升息的时点再度往后推迟，美元指数自高点回落，全球股债在资金行情的簇拥下，重现了一波上涨行情。在地球的另外一端，中国一年一度的政协人大二会甫刚结束，在其领导人重申「稳增长」的政策基调后，市场的信心获得提振，年初以来走势偏弱的人民币汇价，即在中国二会的加持及全球资金的飨宴中创下自2005年以来最大的单周报酬。

2008年金融海啸使全球的系统性风险急遽升高，促使各国央行纷纷投入救市行列，美国联准会透过量化宽松把资金浪潮推向全世界，中国版救市计划则是前任领导胡温政府的4兆元人民币的财政刺激政策，自此开启中国地方政府基建投资的大跃进时代，各种地方融资平台如雨后春笋般设立，在此同时，游走于银行监管体系之外的影子银行规模亦迅速膨胀。4兆救市计划的确为中国换来一时性的高速经济成长，然由于其过度壮大国有企业的势力范围，亦造成社会资源分配不公、产能过剩、信贷过度扩张及地方债务问题等诸多后遗症。

习李政权上台以后强调市场化机制，期将中国经济导回可持续性的增张轨道上。中国国务院总理李克强于2015年政府工作报告中，表示中国经济成长迈入新常态，并为今年的中国经济成长率设下7%目标，显示中国政府在对GDP目标的设定上，将「重质不重量」，有助其对经济结构进行必要的调整，亦为涵盖各个面向的改革计划预留空间。

积病已久的地方债务问题，自是改革蓝图中不可或缺的一环。中国政府今年1月1日开始实施的新预演算法，为地方债务纳入预算管理提供法源基础，有助强化国家财政及地方债务的透明度。新预算法让中国地方债务问题的处理迈进了一个重要的里程碑，主要在于以下几点：

1. 为地方政府开启直接融资的大门：允许地方政府直接发行债券，2015年6,000亿元人民币地方政府债券发行额度已获审批；未来地方政府不能再通过融资平台或企业管道举债，既有地方政府融资平台债务须于2016年前逐渐除役。

2. 以借新还旧方式为地方政府既有债务进行再融资：明定3兆元人民币地方债务置换(借新还旧)计画，其中1兆元已由财政部下达予地方政府用于今年到期的存量债务；新发行的债务亦由地方「自发自还」，打破市场对地方政府一切债务均由中央担保、刚性兑付的迷思，未来债券的风险订价将由市场决定。

3. 平衡地方政府开支与收入：过往中国中央与地方政府的税收大致各占50%，但支出比例约为30%和70%，造成地方政府在推动建设支出时只得透过融资平台举债来筹措资金；藉由将国家政策性支出责任收归中央，可以促进国家财政结构的平衡。

4. 给予地方政府更多税收弹性：除了债券发行外，允许地方政府以开征房产税作为扩充财源的工具。根据中国国家审计局报告，2008至2013年，地方政府土地收益高达15兆元人民币，占地方总财政收入35%。在房地产市场进入下行周期时，高度依赖土地销售以及有限的融资管道使地方政府的财政收入更为脆弱。透过给予地方政府征税上更大的自主权，使其获得较为稳定的融资管道，长期并有助缩小其财政缺口。