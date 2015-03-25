《路透晚报》--3月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨，受投资人在除息日前买盘提振

日本股市日经指数周三收盘小涨，投资人在本周稍晚除息日到来前增加日股持仓，但对日股涨多后技术面看来超买的担忧限制涨幅。

日经指数小涨0.2%，报19,746.20点，本日在平盘上下来回拉锯。日内一度逼近周一触及的15年收盘高位19,754.36点。东证股价指数(Topix)上涨0.3%，至1,592.01点，JPX-日经 400指数涨0.4%，报14,475.35点。

--中国股市：沪综指收跌结束连10日涨势，金融板块整体回落拖累大盘

中国股市沪综指收跌，结束此前连续10日涨势。分析师指出，近日银行股公布利润增速多现放缓，且此前大盘连续上涨后短期有技术调整要求，今日金融板块整体回落对股指形成拖累。目前经济数据仍持续低迷，但政策放松难超市场预期，料大盘将进入调整。

沪综指收报3,660.73点，跌30.68点或0.83%；上证A股今日成交6,436亿元人民币，上日为7,528亿元。

--香港股市：收盘涨跌互见，农行财报拖累中资银行股下滑

香港股市涨跌互见，房地产股反弹，但多数大型中企股跟随内地股市下跌。在香港挂牌的中资银行股大多下滑，农业银行周二公布第四季获利下滑4%，不良贷款率跳升。恒生指数涨0.5%，报24,528.23点。恒生国企指数下滑0.3%，报11,968.91点。

--汇市：美元指数企稳后小跌，盘旋于两周低位上方

美元指数止住近期跌势后小幅滑落，盘旋于两周低位上方；此前有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息时机的疑虑，引发美元下跌。

0837GMT，美元指数最新报96.949，下跌0.25%，周二创下两周低点96.387，较3月中旬触及的近12年高点100.39下跌近4%。

--国际油市：油价下跌，因美国石油库存增长造成拖累

原油期货下跌，因美国石油库存大幅上升打压价格，一些分析师称预计库存增加的趋势将再持续两个月。0849GMT，布兰特原油期货报每桶55.14美元，小涨0.03美元。西德克萨斯中质油(美国原油)期货报每桶47.20美元，下跌0.31美元。

--全球金市：现货金接近两周半高位，因预期FED在9月前不会升息

金价连涨五日后小跌，但接近两周半高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月前不会升息的预期升温。

0847GMT，现货金报每盎司1,192.95美元，距离上日触及的高位1,195.30美元不远。

--金属期市：伦铜跌落逾两个月高点，因美元略走强

伦敦铜价跌落上日触及的逾两个月高点，因美元持坚，但对铜矿供应下降的预期予以铜价支持。

0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.67%，至每吨6,104美元；上日收盘几无变动，盘中高见每吨6,203.50美元，为1月5日以来的高点。上海期交所主力6月期铜合约亦跌0.5%，报每吨43,680元人民币。