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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 16:15 BJT

全球金市：现货金接近两周半高位，因预期FED在9月前不会升息

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                    价格      变动   涨跌%    
    现货金         1190.9   -1.83    -0.15
    现货银          16.93    0.05      0.3
    现货铂金      1136.49   -0.41    -0.04
    现货钯金       763.25     1.6     0.21
    COMEX期金      1190.2    -1.2     -0.1
    COMEX期银      16.945  -0.038    -0.22
    汇率
    欧元/美元       1.0927 
    美元指数        97.131  

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 蔡美珍/李春喜/龚芳)

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