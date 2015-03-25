金属期市：伦铜跌落逾两个月高点，因美元略走强

“我们预计今年铜需求将增长0.5%，为2006年以来最低...看来消费者需求增长并不强劲，”悉尼AME集团分析师Matthew Fusarelli表示。

他表示，AME预估今年供给将过剩41万吨，但在供给面威胁下可能萎缩。

“我认为今年铜的表现会比许多人预估来得更好。”

0748GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.7%，至每吨6,100美元；上日收盘几无变动，盘中高见每吨6,203.50美元，为1月5日以来的高点。

LME期铜在周二止当周自低点大涨逾10%，铜价进入高档区间盘整，受100日均线切入位6,084美元所支撑。

上海期交所主力6月期铜合约 亦跌0.5%，报每吨43,680元人民币。

周二公布的一项调查显示，欧元区3月企业活动加快的速度好于预期，这一迹象显示欧洲央行(ECB)的购债计划可能已经产生效果。 与此同时，中国制造业放缓则助长进一步货币刺激的预期。

过去几年困扰智利的旱象短期内并无缓解迹象，该国总统称，政府将投资兴建海水淡化厂和水库。旱情正阻碍到智利的铜产出，并推高能源价格。(完)

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