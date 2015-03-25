投行观点：未来数月H股或吸引资金流入，增持金融及IT等板块--德意志

路透香港3月25日 - 投行德意志银行的报告称，受到环球货币政策同步宽松以及估值折让的推动，未来数月可能吸引资金流入香港上市的中资H股，建议增持金融、IT、工业和公用事业板块。

报告指出，为应对下滑中的经济、实现利率走高以及一季度6.8%低于目标的GDP增长，预计中国将于第二季将加大宽松力度。相信A股在过去两个星期累计涨12%，已反映出这些因素。

报告并称，该行预期今年四季度的GDP增速回升至7.2%，意味着企业盈利下行周期将会结束。投资者未来将聚焦中游行业的削减成本措施能否带动边际利润复苏。

“由年初至今H股明显跑输其他主要市场，A股也较H股有36%溢价。”该行策略师Yuliang Chang在报告中称，“我们可能在未来数月见到资金流入H股，因美国联储局加入其他“鸽派”央行阵营，使全球流动性进一步宽松。”

德意志银行建议投资者增持金融（中国平安保险 、中信证券 、中国海外 和建行 ）、IT（百度 ）、工业（中铁建 ）和公用事业（中国电力 、华电福新 ）；并减持电讯和能源板块。

报告指出，除了海外资金流入，由于H股较A股有较大折让，有可能会吸引内地投资者投资港股，深港通的开通亦可能吸引内地投资者投资于香港的中小型股份。（完）