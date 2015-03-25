路透伦敦3月25日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元设法朝上周1.1000美元上方的高点回升，但未能站稳1.10上方。这可能导致回落跌向本月低点拉出的趋势线支撑(目前趋势线在1.0740)，但并未减轻低点或已出现的风险。若欧元升破1.1050，则将重新看向1.1250区域。
美元/日圆：美元在119.20/30日圆区域获得支撑，但似乎遭遇可能跌向118.20的风险。美元必须回升突破120.30日圆，才能重新测试121.00区域。
欧元/英镑：突破0.7350英镑后仍看似有良好支撑，暗示可能进一步升向0.7400。由3月低点拉出的趋势线支撑在0.7240，这也是上周的突破水位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0965 1.0924 +0.38 -9.36 1.2097
美元/日圆 119.61 119.72 -0.09 -0.06 119.68
欧元/日圆 131.14 130.79 +0.27 -9.41 144.77
美元/瑞郎 0.9580 0.9581 -0.01 -3.63 0.9941
英镑/美元 1.4892 1.4849 +0.29 -4.37 1.5573
美元/加元 1.2488 1.2491 -0.02 +7.49 1.1618
澳元/美元 0.7872 0.7874 -0.03 -3.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7640 0.7652 -0.16 -2.01 0.7797
欧元/瑞郎 1.0507 1.0466 +0.39 -12.63 1.2026
欧元/英镑 0.7363 0.7357 +0.08 -5.05 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2930 9.2870 +0.06 -1.86 9.4688
美元/挪威克朗 7.8290 7.8565 -0.35 +4.78 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)