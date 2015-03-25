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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 16:34 BJT

印尼卢比汇率：央行总裁称3-6月期间料持续承压

路透雅加达3月25日 - 印尼央行总裁周三向国会表示，央行预期印尼卢比将持续承压至今年6月，因股息支付引发的美元需求升高。

印尼卢比兑美元上周跌至17年低位13,245。周三虽已回升至12,960，但今年以来跌幅仍超过4%。

跨国企业的印尼分支通常在第二季将股息汇回母公司。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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