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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:03 BJT

路透基点：安驰科技循环贷款结案，共八家银行参与--TRLPC

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，安驰科技股份有限公司的3,000万美元3.5年循环贷款已结案，有八家银行参与。

土地银行为牵头行，加入的银行有中国信托商业银行、第一银行、兆丰银行、台北富邦银行、台新银行、台湾企银及合作金库银行。

本案预计4月中进行签约。

这项贷款的利率为三个月及六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。若台北银行间拆息利率(TAIFX)与Libor差距超出38个基点，借款人将支付超出部分。

资金将用于支持扩张业务项目的营运资本需求。

安驰科技成立于2000年，生产类比、混合信号及数位信号处理集成电路。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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