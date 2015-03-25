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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:36 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，市场交投活络短期料仍双向波动

* 中间价微走弱跌破6.14关口
    * 市场交投活络，维持双向波动
    * 短期无明显趋势性方向

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京3月25日 - 人民币兑美元 即期周三早盘小幅收跌，中间价微走弱跌
破6.14关口。交易员指出，今日延续双向波动行情，结购汇力量相对均衡，市场比较活跃，
盘间震荡加大，午后购汇盘相对占优势，令汇价小贬。
 
    交易员称，市场仍旧缺乏方向性指引；当前美元相对稳定且境内外价差亦基本消失的前
提下，客盘力量成为影响市场的重要因素，短期料仍双向波动。
 
    “今天延续双向波动行情，...之前市场交易意图比较弱，本周开始市场活起来后，日
间波动加大。”一外资行交易员指出。

    前述交易员并指出，人民币汇价未来走势将视短期美元走向而定，如果美元指数跌破之
前的低点，即期料将跟涨。中期目标则向中间价靠拢，但短期维持在6.2-6.21区间震荡的概
率大些。
 
    全球汇市方面，美元指数周三在两周低位上方盘旋，止住近期跌势；此前有关美国联邦
储备理事会(美联储/FED)开始升息时机的疑虑，引发美元下跌。 
    
                                                          
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                          
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
 即期成交价格                     6.2125          6.2053  -0.12%
 中间价                           6.1410          6.1398  -0.02%
 成交额                           186亿美元               
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅         -1.24% (上限±  日高    日低
                                  2%)                     
 日内波动幅度(pips)               166             6.2006  6.2172
 2015年来即期升贬值幅度           -0.14%                  
 1年期美元/人民币掉期升水         2035                    
                                                          
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:29     今日            上日    
 1年期NDF                         6.3700/6.375    6.3625  
 CNH即期                          6.2132/6.216    6.2086  
     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)

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