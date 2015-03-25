更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，市场交投活络短期料仍双向波动

* 中间价微走弱跌破6.14关口 * 市场交投活络，维持双向波动 * 短期无明显趋势性方向 (新增评论和收盘报价) 路透北京3月25日 - 人民币兑美元 即期周三早盘小幅收跌，中间价微走弱跌 破6.14关口。交易员指出，今日延续双向波动行情，结购汇力量相对均衡，市场比较活跃， 盘间震荡加大，午后购汇盘相对占优势，令汇价小贬。 交易员称，市场仍旧缺乏方向性指引；当前美元相对稳定且境内外价差亦基本消失的前 提下，客盘力量成为影响市场的重要因素，短期料仍双向波动。 “今天延续双向波动行情，...之前市场交易意图比较弱，本周开始市场活起来后，日 间波动加大。”一外资行交易员指出。 前述交易员并指出，人民币汇价未来走势将视短期美元走向而定，如果美元指数跌破之 前的低点，即期料将跟涨。中期目标则向中间价靠拢，但短期维持在6.2-6.21区间震荡的概 率大些。 全球汇市方面，美元指数周三在两周低位上方盘旋，止住近期跌势；此前有关美国联邦 储备理事会(美联储/FED)开始升息时机的疑虑，引发美元下跌。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PBOC >，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2125 6.2053 -0.12% 中间价 6.1410 6.1398 -0.02% 成交额 186亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.24% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 166 6.2006 6.2172 2015年来即期升贬值幅度 -0.14% 1年期美元/人民币掉期升水 2035 离岸人民币市场,北京时间17:29 今日 上日 1年期NDF 6.3700/6.375 6.3625 CNH即期 6.2132/6.216 6.2086 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)