亚洲金融：中国放弃在亚投行一票否决权是一个不成立的命题--副财长

路透北京3月25日 - 针对媒体报导中国放弃在亚投行的一票否决权以换取欧洲国家支持，中国财政部副部长史耀斌明确表态，亚投行将按域内和域外划分其成员，随着成员国数量的逐步增加，每一个成员的股份比例都会相应下降。所谓中方寻求或放弃一票否决权是一个不成立的命题。

财政部网站援引他的话称，根据去年10月签署的筹建亚投行备忘录，各方已一致同意将总部设在北京。关于是否在其他国家设立区域中心以及未来高管设置等问题，各方将根据未来亚投行业务开展情况协商确定。

“在筹建亚投行过程中，我们与澳大利亚、韩国、日本、美国相关部门一直保持沟通。中方欢迎域内外国家积极参与亚投行筹建，同时也将尊重他们是否加入以及何时加入亚投行的决定。”史耀斌称。

他提到，无论相关国家是否加入亚投行，中方都愿继续和相关各方在一些多双边经济对话机制下加强沟通以及同世界银行、亚洲开发银行等现有多边开发机构开展合作。

他指出，作为一家新成立的多边开发银行和多边发展体系的新伙伴、新成员，亚投行在治理结构、保障政策等方面将充分借鉴现有多边开发银行通行的经验和好的做法，不走同样的弯路，寻求更好的标准。

史耀斌提到，各方商定将2015年3月31日作为接收新意向创始成员国申请的截止日期，之后需要两周时间征求各意向创始成员国的意见。因此，意向创始成员国数量最早4月15日才能确定。3月31日之前未能申请加入的国家今后仍可以作为普通成员加入亚投行。

2015年1月15至16日，亚投行意向创始成员国在印度孟买举行筹建亚投行第二次谈判代表会议，各方就亚投行章程草案进行了首轮磋商。各方计划至少再举行两次谈判代表会议，争取年中完成章程谈判并签署，之后经成员国批准生效，年底前正式成立亚投行。