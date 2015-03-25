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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:22 BJT

标题新闻：马来西亚3月1-25日棕榈油出口增加3.7%至846,217吨，2月同期为815,763吨--SGS

注：SGS为船货调查公司Societe Generale de Surveillance的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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