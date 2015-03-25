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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:22 BJT

突发新闻：一架波音737客机要求在俄罗斯紧急降落--消息人士

路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯航空界消息人士周三表示，一架载有78名乘客及机组人员的波音737客机已经要求在俄罗斯第二大城圣彼得堡主要机场紧急降落。

该名消息人士称，该架飞机的一具引擎无法正常运作。目前还无法取得更多的细节。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)

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