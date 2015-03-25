更新版 1-《中国债市每日综述》现券一二级仍走弱IRS小涨，机构看空情绪继续发酵

* 现券二级收益率及IRS稳中走升，幅度不大

* 一级三年国债招标结果符合预期，未掀波澜

* 供给压力及股市吸金令债市短期情绪仍偏空

* 资金供给充裕主要回购利率续降，例行缴准影响有限 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月25日 - 中国银行间市场现券收益率周三稳中略上，IRS同步小升。交易人士表示，虽然回购利率稳中走低，资金供给尚属宽裕，但现券表现尚难脱离弱势，早间一级三年国债招标结果亦未掀波澜，显示配置需求仍无明显改善。

他们并称，目前债市供需局面发生变化，供给压力陡增，同时股市对资金吸引力有增无减，现券后市偏空情绪继续发酵；机构暂关注明日逆回购操作量及价是否有意外。

“二级动静不大，除了国债上了几个点，IRS上了三个点吧。”北京一券商交易员表示，三年国债结果基本预期之中，倒是加权利率和边际利差拉大，表明机构对后市看法分歧比较大。

财政部上午招标发行的200亿元人民币三年期固息国债，中标利率3.22%，与此前市场预测均值一致。该期债的边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。

“市场太疲弱了，大家似乎都没心思了，”上海一交易员认为，对债券后市看法比较悲观，股市吸引资金不说，地方债置换等导致现券供给压力又加大，央行若是降准放水，借机出货的机构感觉要更多，且经济好转，收益率还是要上行；若不放水，又是利好出尽。

上海另一银行交易员表示，虽然央行引导资金成本下行及经济基本面改善有限等都有望利好债市，但机构一二级配置债券动力下降，且前期对宽松政策利好提前渗透，寄望政策提振亦将有限，“没啥大机会了，有机会就出债吧”。

10年期国开行活跃券150205券最新收益率报价 在3.9450%，上日尾盘为3.9151%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.935元人民币，较上日结算价涨0.01%。10年期国债主力合约T1509 收报96.85元人民币，较上日结算价跌0.06%。

**资金供给充裕主要回购利率续降**

银行间市场周三资金充裕，大型银行出资活跃，主要回购利率续降。需求方面，可跨季末的七天及14天品种需求略增，但整体平衡无碍。至于今日的例行缴准调整，几乎未对市场产生明显影响。

交易员表示，目前来看，资金面暂时无忧。在公开市场逆回购利率接连下调后，明日动向依旧值得关注，预计量价平稳的可能性较大。

今日七天期回购加权利率站稳于4%下方，北京一基金公司交易员称，“今天总体宽松，跨季资金需求较多，...这次跨季应该没什么问题。”

央行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

华东一银行交易员谈到，资金价格逐步回落，乐观情绪增加，下一步要继续关注央行公开市场等操作。“我感觉央行可能也是走一步看一步，接下来的操作应该是要结合人民币汇率因素和股市分流资金情况进行综合考量。”

公开市场周二进行的七天期逆回购，中标利率再跌10个基点(bp)至3.55%。业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

不过也有交易员指出，从时间上判断，不排除又一波新股发行将再次袭来，或加大短期资金价格波动。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,622.61亿元，较上日的13,284.68亿元略减；其中，隔夜品种成交10,255.60亿元，上日为10,982.72亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1897 3.1986 -0.89 10,255.60

七天 3.8678 3.9580 -9.02 1646.17

14天 4.2941 4.3140 -1.99 637.03

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.2350 -20.50 38.12

七天 2.6550 2.2250 +43.00 3.85

14天 3.7350 2.8100 +92.50 0.36

其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00 --

七天 3.9400 4.0000 -6.00 --

14天 4.2600 4.3795 -11.95 --

Shibor

其中:隔夜 3.2100 3.2180 -0.80 --

七天 3.9550 4.0330 -7.80 --

三个月 4.8975 4.8980 -0.05 --