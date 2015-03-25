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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:46 BJT

《全球汇市》德国IFO景气判断指数强劲，提振欧元上涨

新加坡Aberdeen Asset Management宏观研究分析师Lee Jin Yang表示，季末之前的平仓与获利了结，近期可能进一步拉抬欧元/美元。

“欧元在1.10-1.12美元的区域是关键区间，如果升破，可能有更多仓位解除，”Lee说。

商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，欧洲央行本月开始量化宽松后，汇市投机客增持欧元空仓。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0958 1.0924 +0.31 -9.42 1.2097

美元/日圆 119.61 119.72 -0.09 -0.06 119.68

欧元/日圆 131.05 130.79 +0.20 -9.48 144.77

美元/瑞郎 0.9565 0.9581 -0.17 -3.78 0.9941

英镑/美元 1.4889 1.4849 +0.27 -4.39 1.5573

美元/加元 1.2481 1.2491 -0.08 +7.43 1.1618

澳元/美元 0.7874 0.7874 +0.00 -3.60 0.8168

新西兰元/美元 0.7647 0.7652 -0.07 -1.92 0.7797

欧元/瑞郎 1.0488 1.0466 +0.21 -12.79 1.2026

欧元/英镑 0.7359 0.7357 +0.03 -5.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3055 9.2870 +0.20 -1.72 9.4688

美元/挪威克朗 7.8316 7.8565 -0.32 +4.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/张明钧/陈宗琦/李婷仪 审校 孙茉莉/蔡美珍/艾茂林)

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