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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月25日

路透香港3月25日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             79.39                       13.67
 买入成交金额                   39.54                        8.71
 卖出成交金额                   39.85                        4.97
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   青岛海尔      334,191,677    111,402,461     445,594,138
 2                   中国平安      178,428,840    138,085,528     316,514,368
 3                   中国中铁      120,676,604    147,834,561     268,511,165
 4                   中信证券       89,915,128    115,061,206     204,976,334
 5                   长江电力      148,985,466     24,048,972     173,034,438
 6                   申能股份           97,250    169,225,562     169,322,812
 7                   中化国际      161,794,617        680,162     162,474,779
 8                   兴业银行       63,092,920     97,138,879     160,231,799
 9                   工商银行       41,799,175    116,914,581     158,713,756
 10                  用友网络      139,207,006     14,646,346     153,853,352
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     54,053,160     41,199,860      95,253,020
 2                 恒大地产         46,405,060      9,373,920      55,778,980
 3                 国美电器         21,047,070     22,782,060      43,829,130
 4                 保利协鑫能源     32,397,520      6,966,980      39,364,500
 5                 顺风清洁能源     33,927,380      4,123,580      38,050,960
 6                 紫金矿业         22,213,780     12,576,580      34,790,360
 7                 兖州煤业股份     29,461,640      3,066,500      32,528,140
 8                 中海油田服务     27,634,840      3,547,920      31,182,760
 9                 神州数码         19,574,860      7,808,900      27,383,760
 10                佳兆业集团       10,758,640     16,252,810      27,011,450
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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