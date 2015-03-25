表格：沪港通活跃股一览--3月25日

路透香港3月25日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 79.39 13.67
买入成交金额 39.54 8.71
卖出成交金额 39.85 4.97
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 青岛海尔 334,191,677 111,402,461 445,594,138
2 中国平安 178,428,840 138,085,528 316,514,368
3 中国中铁 120,676,604 147,834,561 268,511,165
4 中信证券 89,915,128 115,061,206 204,976,334
5 长江电力 148,985,466 24,048,972 173,034,438
6 申能股份 97,250 169,225,562 169,322,812
7 中化国际 161,794,617 680,162 162,474,779
8 兴业银行 63,092,920 97,138,879 160,231,799
9 工商银行 41,799,175 116,914,581 158,713,756
10 用友网络 139,207,006 14,646,346 153,853,352
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 54,053,160 41,199,860 95,253,020
2 恒大地产 46,405,060 9,373,920 55,778,980
3 国美电器 21,047,070 22,782,060 43,829,130
4 保利协鑫能源 32,397,520 6,966,980 39,364,500
5 顺风清洁能源 33,927,380 4,123,580 38,050,960
6 紫金矿业 22,213,780 12,576,580 34,790,360
7 兖州煤业股份 29,461,640 3,066,500 32,528,140
8 中海油田服务 27,634,840 3,547,920 31,182,760
9 神州数码 19,574,860 7,808,900 27,383,760
10 佳兆业集团 10,758,640 16,252,810 27,011,450
（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)