版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 17:45 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元走贬，受通胀数据及政治不确定性所拖累

这些言论呼应了英国央行最新会议记录中谨慎的基调，上周三公布的货币政策委员会会议记录中，委员们警告英镑走强对通胀的影响。

英镑兑欧元 下跌0.2%至0.7375英镑，兑美元 上涨0.1%至1.4870美元。

“我们的看法是英国央行至少在明年2月之前不会升息，而当前的通胀前景暗示，延后升息的可能性大于提早升息，所以欧元/英镑才会出现上涨。”伦敦荷兰合作银行高级外汇分析师Jane Foley说。

“还有另一项因素：英国大选即将来临。随着选举逼近市场会益发谨慎。”

英国将在5月日7举行选举，最新民调显示，没有单一政党可取得足够席次自行执政。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 龚芳/李婷仪 审校 艾茂林/张明钧)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐