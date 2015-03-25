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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 17:47 BJT

标题新闻：英国2月抵押贷款批准件数增至五个月高位，但同比仍减少20%--BBA

注：BBA为英国银行业者协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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