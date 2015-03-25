路透基点：森信洋纸贷款案规模由5亿港元增至7.28亿--TRLPC

路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，森信洋纸有 限公司的3.5年期贷款案目标规模已由最初的5亿港元增加至7.28亿港元。 牵头行兼簿记行中，中信银行(国际)和瑞穗银行各自承贷1亿港元。 马来亚银行和中国信托商业银行分别承贷9,300万港元和7,500万港元。瑞 穗银行为额度管理行。 台湾银行香港分行、创兴银行、台湾土地银行香港分行、兆丰银行分 别承贷6,000万港元，取得牵头行头衔。 台湾企银香港分行(承贷5,000万港元)、彰化银行香港分行(4,000万 港元)、远东国际银行(3,000万港元)以主办行头衔参贷。 这笔贷款已在3月18日签约，分为A部分的4.8484亿港元的定期贷款以 及B部分的2.4315亿港元循环信用贷款。 本案最高综合收益为305个基点，贷款利率为HIBOR(香港银行同业拆 息)加码270个基点，平均年限为2.952年。 担保人包括普德有限Burotech Ltd、森信纸业集团、Samson Paper ( BVI)、森信洋纸(中国)以及信兴纸业和UPP Investment Ltd。 森信洋纸的母公司森信纸业集团是一家在香港上市的纸品贸易公司。 (完)