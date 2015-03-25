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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 18:09 BJT

更新版 1-欧元区经济：德法3月企业景气指数均创高点，预示第一季增长强劲

Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)表示，德国2015年初的成长幅度料和去年第四季差不多。

欧元贬值、油价下跌以及欧洲央行的购债计划可望继续提振欧元区一段时间，但一旦这些动力熄火，欧元区的复苏将何以为继尚不得而知。

Ifo调查显示德国零售业、批发及制造业出现好转，但建筑业信心恶化。

近期公布的数据大致乐观，德国政府已预估，今年经济成长率料为1.5%，去年为1.6%。但部分研究机构则是上调其成长预估至2%以上。(完)

(编译 孙茉莉/龚芳/李婷仪; 审校 李春喜/艾茂林)

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