港股业绩：禹洲地产去年净利倒退15%，今年合同销售目标135亿元人民币

路透香港3月25日 - 立足厦门和海西区域的房地产商--禹洲地产 周三公布，2014年净利按年倒退15%，核心盈利则跌6%；公司设订今年合同销售目标135亿元人民币，比去年完成的高12.5%。

截至去年12月底止年度，公司的净利及核心盈利分别为12.54亿元及10.25亿元。公司解释，净利下跌主要由于2013年录得1.52亿元土地增值税超额回拨，而2014年则只有1,133万元。

该公司并表示，未来在购地方面会保持谨慎态度。

禹洲地产财务总监邱于庚在业绩发布会上称，中国的楼市呈两极化的走势，三、四线城市楼价房价下跌，而一、二线城市则上升。

“所谓的谨慎是在三、四线城市，（我们）不会随便去进入。一、二线城市的话...我们对这几个城市还是很有把握的。”他说。

至去年底，禹洲地产的土地储备可供销售建筑面积870万平方米，能满足未来三至五年的需求。

公司去年合约销售额上升9.51%至120亿元，2015年的合同销售目标是135亿元。

2014年公司的平均销售价格较去年下降5%，主要是占销售额比例有所上升的合肥，其销售均价较低，拖低整体均价。

于去年底禹洲地产的现金及银行余额为98亿元，净负债比率为60%，较去年大幅下降了18个百分点。

公司表示，希望优化融资结构，将现有的境外融资60%、境内融资40%的格局调整至境内外各50%，并且进一步将融资成本从8.49%降至8%左右。

禹洲地产周三收跌1%至1.91港元，过去一个月累计上涨逾6%。（完）

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