版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:03 BJT

标题新闻：俄罗斯UTair航空一客机要求紧急迫降后，安全降落圣彼得堡Pulkovo机场-消息人士

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐