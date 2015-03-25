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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:14 BJT

路透基点：台湾茂迪考虑办理高达100亿台币再融资贷款--TRLPC

路透3月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，茂迪股份有限公司考虑办理高达100亿台币(3.19亿美元)贷款，为一笔2011年完成的借款进行再融资。

消息人士称，茂迪已与银行展开讨论，希望在新贷款中同时包含台币及美元贷款。

新贷款将用于2011年2月签约的141亿台币等值五年期贷款再融资。旧贷款是由初始目标118亿台币等值提高规模，其中A部分48亿台币定期贷款用于再融资，B部分24亿台币循环货款用于营运资本，C部分2.4亿美元循环贷款用于营运资本。

花旗银行及彰化银行为初始牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款的台币部分利率为次级市场商票利率加码60个基点，美元部分为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码60个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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