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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:31 BJT

港股业绩：万洲国际去年核心净利同比增长89%，受美国和中国业务带动

路透香港3月25日 - 全球最大猪肉加工商--万洲国际 周三公布，去年度业绩由亏转盈，核心净利同比增长89%，主要受美国史密斯菲尔德全年贡献以及持续扩充的中国业务所带动。

公告显示，万洲国际于2014年1-12月净利为7.66亿美元，上年同期亏损2.63亿美元；未计生物公允价值调整的核心净利9.56亿美元，上年同期为5.07亿美元。

这家在中国拥有“双汇”品牌的企业表示，尽管去年中国猪价相对较低，但仍不足以抵销宏观消费低迷带来的影响，整个猪肉加工行业的表现都显疲软态势。

在美国，猪流行性腹泻病毒导致生猪量减少，拉动猪价年内创下历史最高价格，继而提升产业链价值。

去年，公司肉制品的销量按年增加48.8%至322.7万公吨，生鲜猪肉产品的对销量376.4万公吨，带动公司总营业额按年升97.7%至222.43亿美元。

万洲国际于去年8月在香港IPO上市，集资159.2亿港元，招股价为6.2港元。

该股今天收市持平于4.07港元，过去一个月累计跌逾6%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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