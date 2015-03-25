路透调查：多数分析师预期新加坡央行4月将不宽松政策，一反先前看法

* 17位分析师中有12位预期新加坡金融管理局(MAS)4月不会放宽政策 * 五位分析师预估MAS将透过坡元名目有效汇率目标区进行宽松 * 七位分析师认为此一区间可能放宽以因应波动性 路透新加坡3月25日 - 周三一项路透调查显示，新加坡央行4月将维 持允许坡元上涨的立场不变，相较于几周前对央行可能再度放宽货币政策 ，以抵挡通缩压力的预期，有明显的改变。 17位受访的经济学家与汇市分析师中，有12位预估新加坡金融管理局 (MAS)在4月中旬的货币政策会议中，将暂不放宽以汇率为基础的货币政策 。 剩下的五名受访者则预期，央行将以调降坡元政策区间中间价的方式 放宽货币政策。(完) (编译 陈宗琦; 审校 李春喜)