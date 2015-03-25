中国证券：上证所LOF平台近日上线，首批分级基金产品即将面世

路透上海3月25日 - 中国上海证交所周三表示，上证所LOF（上市型开放式基金）平台近日正式上线，平台允许分级基金母基金份额上市交易，支持场内母、子基金份额的实时分拆、合并等一系列创新的交易业务模式。

上证所首批分级基金产品即将面世，包括易方达上证50分级和西部利得中证500等权分级基金已获得证监会的批文，将于下周一（30日）起正式发售。

与现行分级基金业务模式相比，上证所分级基金可实现变相T+0交易，当日买入母基金份额或子基金份额，可以同日分拆或合并，并可赎回或卖出。

母基金份额的上市交易，加上场内的实时分拆、合并功能，可以使折溢价套利策略更加丰富，套利效率提升。例如二级市场母基金份额可与子份额实现T+0折溢价套利；一级市场母基金与二级市场母基金、子份额实现T+0折价套利；一级市场母基金可与二级市场母基金、子份额实现T+2溢价套利。

上交所指出，已联合多家基金公司向证监会上报了分级基金产品，全面布局分级基金市场，为投资者提供丰富的分级基金投资品种。未来投资者可在上交所市场投资包括上证50、上证180等核心指数，以及证券、互联网金融、一带一路等行业和主题分级指数基金。