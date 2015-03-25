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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:32 BJT

马来西亚期市：出口强劲提振棕榈油期货上涨，但受需求不确定性的压抑

但原油及豆油价格疲弱，加上迹象显示身为主要消费国的中国成长减缓，均抑制棕榈油价。

“在需求及外部市场充斥变数下，我们见到一些初步买盘进场，”马来西亚大宗商品公司Pelindung Bestari主管Lingam Supramaniam表示。

“马币走强，中国制造业数据疲弱，大豆市场偏空，加上3月产量大增，均对棕榈油市场不利。”

指标棕榈油6月期货 小升0.6%%，收报每吨2,168马币(林吉 特)。交投区间在2,145-2,172马币间。

总交易量为40,393口，高于往常的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/龚芳; 审校 孙茉莉/王洋)

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