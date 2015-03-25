重温稿-中国证券：上证所LOF平台近日上线，首批分级基金产品即将面世

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海3月25日 - 中国上海证交所周三表示，上证所LOF（上市型开放式基金）平台近日正式上线，平台允许分级基金母基金份额上市交易，支持场内母、子基金份额的实时分拆、合并等一系列创新的交易业务模式。
上证所首批分级基金产品即将面世，包括易方达上证50分级和西部利得中证500等权分级基金已获得证监会的批文，将于下周一（30日）起正式发售。
与现行分级基金业务模式相比，上证所分级基金可实现变相T+0交易，当日买入母基金份额或子基金份额，可以同日分拆或合并，并可赎回或卖出。
母基金份额的上市交易，加上场内的实时分拆、合并功能，可以使折溢价套利策略更加丰富，套利效率提升。例如二级市场母基金份额可与子份额实现T+0折溢价套利；一级市场母基金与二级市场母基金、子份额实现T+0折价套利；一级市场母基金可与二级市场母基金、子份额实现T+2溢价套利。
上交所指出，已联合多家基金公司向证监会上报了分级基金产品，全面布局分级基金市场，为投资者提供丰富的分级基金投资品种。未来投资者可在上交所市场投资包括上证50、上证180等核心指数，以及证券、互联网金融、一带一路等行业和主题分级指数基金。
深圳证交所已有相当多分级基金上市，不过其母基金份额不能挂牌，当日分拆或合并份额后，次日才能卖出或赎回。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。