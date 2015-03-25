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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:43 BJT

中国央行：与亚美尼亚中央银行签署10亿元人民币双边本币互换协议

路透北京3月25日 - 中国人民银行周三宣布，与亚美尼亚中央银行签署了规模为10亿元人民币/770亿亚美尼亚元的双边本币互换协议，旨在便利双边贸易和投资。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

欲参看中国已签署的双边本币互换协议一览表，请点选 (完) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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