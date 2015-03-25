重温稿-港股业绩：禹洲地产去年净利倒退15%，今年合同销售目标135亿元人民币

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
路透香港3月25日 - 立足厦门和海西区域的房地产商--禹洲地产 周三公布，2014年净利按年倒退15%，核心盈利则跌6%；公司设订今年合同销售目标135亿元人民币，比去年完成的高12.5%。
截至去年12月底止年度，公司的净利及核心盈利分别为12.54亿元及10.25亿元。公司解释，净利下跌主要由于2013年录得1.52亿元土地增值税超额回拨，而2014年则只有1,133万元。
该公司并表示，未来在购地方面会保持谨慎态度。
禹洲地产财务总监邱于庚在业绩发布会上称，中国的楼市呈两极化的走势，三、四线城市楼价房价下跌，而一、二线城市则上升。
“所谓的谨慎是在三、四线城市，（我们）不会随便去进入。一、二线城市的话...我们对这几个城市还是很有把握的。”他说。
至去年底，禹洲地产的土地储备可供销售建筑面积870万平方米，能满足未来三至五年的需求。
公司去年合约销售额上升9.51%至120亿元，2015年的合同销售目标是135亿元。
2014年公司的平均销售价格较去年下降5%，主要是占销售额比例有所上升的合肥，其销售均价较低，拖低整体均价。
于去年底禹洲地产的现金及银行余额为98亿元，净负债比率为60%，较去年大幅下降了18个百分点。
公司表示，希望优化融资结构，将现有的境外融资60%、境内融资40%的格局调整至境内外各50%，并且进一步将融资成本从8.49%降至8%左右。
禹洲地产周三收跌1%至1.91港元，过去一个月累计上涨逾6%。（完）
欲浏览上市公司发布在香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (发稿 周哲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。