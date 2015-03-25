重温稿-港股业绩：万洲国际去年核心净利同比增长89%，受美国和中国业务带动

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透香港3月25日 - 全球最大猪肉加工商--万洲国际 周三公布，去年度业绩由亏转盈，核心净利同比增长89%，主要受美国史密斯菲尔德全年贡献以及持续扩充的中国业务所带动。
公告显示，万洲国际于2014年1-12月净利为7.66亿美元，上年同期亏损2.63亿美元；未计生物公允价值调整的核心净利9.56亿美元，上年同期为5.07亿美元。
这家在中国拥有“双汇”品牌的企业表示，尽管去年中国猪价相对较低，但仍不足以抵销宏观消费低迷带来的影响，整个猪肉加工行业的表现都显疲软态势。
在美国，猪流行性腹泻病毒导致生猪量减少，拉动猪价年内创下历史最高价格，继而提升产业链价值。
去年，公司肉制品的销量按年增加48.8%至322.7万公吨，生鲜猪肉产品的对销量376.4万公吨，带动公司总营业额按年升97.7%至222.43亿美元。
万洲国际于去年8月在香港IPO上市，集资159.2亿港元，招股价为6.2港元。
该股今天收市持平于4.07港元，过去一个月累计跌逾6%。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。