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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 18:55 BJT

国际油市：380-cst船用燃料油升水降至逾10个月低点，卖家被迫低价竞争

路透新加坡3月25日 - 船用燃料油升水周三跌至逾10个月低点，交易商称充足的供给迫使卖家展开低价竞争。

船用燃料油升水降至每吨较船货价格高出0.20美元，跌幅超过3.52美元。

一位新加坡交易的员称，市场上供应量巨大，卖家不得不低价销售。

路透数据显示，即便380-cst燃料油即期船货以每吨较新加坡现货报价贴水3.05-3.18美元的价格求售，也吸引不到买兴。

在现货标售市场，人气走疲显而易见。

台塑石化以每吨较新加坡现货报价升水50美元的价格售出1.5万吨裂解燃料油，比上一次的出售价格低了至少5%。

据一位消息人士称，该笔船货在4月5-7日装运，发往壳牌。

印度石油公司售出3万吨180-cst船货，船期是4月16-18日，每吨较新加坡现货报价贴水13美元，上一次标售价格为每吨贴水12美元。

现货市场无交易达成。（完）

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(编译 高琦 审校 王洋)

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