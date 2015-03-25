国际油市：亚洲航煤升水小涨，受联合石化买盘支撑

路透新加坡3月25日 - 亚洲航煤现货升水周三小涨，交易员表示因联合石化继续大举在新加坡和马来西亚南部买入航煤。

交易员表示联合石化周三买入24.7万桶4月船期的航煤，将其4月船货总购买量提升至79.7万桶。

交易员表示，联合石化之前已经买入了逾250万桶2月末至3月的航煤。

尚不清楚联合石化的购买意图，不过一位交易员表示，该公司可能将油品输往中国存储起来。

交易员表示，柴油需求预计将减弱，将船货运往西方的套利空间缩小。

一位交易员说，随着冬季的结束，取暖需求将下滑，美国可能恢复向欧洲大量出口柴油，这反过来也将影响对亚洲柴油的需求。

“我认为很大程度上将取决于美国将开始向欧洲出口多少。目前来说，很看空市场。”

中石化一位交易高管在周三的一行业会议上说，第一季中国的柴油需求可能会下降。

“经济增长面临不确定性...柴油需求不旺，”该高管说。

2014年中石化的柴油产量下降4%，因中国经济放缓打压交通和建筑行业的柴油需求。

台塑石化出售两艘总计30万桶的柴油，均为含硫10ppm的柴油。

交易员表示，一艘船期是5月8-12日，买家是BP，一艘船期是5月18-22日，买家是维多，价格是每桶较新加坡报价升水0.31美元。

新加坡现货交易中，联合石化以较4月报价平价水准，向道达尔出售25万桶船期为4月20-24日、含硫500ppm的柴油。

雪佛龙以每桶较新加坡报价升水0.30美元的价格，向联合石化出售14.7万桶船期为4月10-14日的航煤。

联合石化以每桶较新加坡4月9-15日平均报价贴水0.10美元的价格，从维多购入10万桶船期为4月9-13日的航煤。(完)

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