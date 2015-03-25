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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 19:38 BJT

中国经济：加快国有资本投资及运营公司试点，加大国企国资改革力度--国务院

路透北京3月25日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，要继续加大国企国资改革力度，加快国有资本投资公司、运营公司试点。创新商业模式，增强国有企业活力，提升利润率，促进税收增加。

中国政府网报导，会议强调要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备十大领域，强化工业基础能力。

会议还通过国务院2015年立法工作计划，其中政府投资条例、环境保护税法等急需的立法将尽快提请审议，城镇住房保障条例、农田水利条例、居住证管理办法等立法将抓紧完成。

会议要求，要坚持权由法授、权责法定，严防“红头文件”越权代法，逐步减少行政规范性文件，严格控制在立法中新设行政许可，严防部门利益法制化。及时对有关规章和规范性文件进行清理，用法治巩固和保障发展成果，为改革探索预留空间。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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