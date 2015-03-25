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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 19:25 BJT

东南亚股市：印尼股市触及四周收盘低位，其它股市涨跌互见

路透3月25日 - 印尼股市周三收跌，创下逾四周最低水准，因印尼卢比下跌之际外资抛售风险资产。其它东南亚股市涨跌互见，之前数据显示中国制造业活动弱于预期。

汤森路透数据显示，印尼股市指标股指 下跌0.8%至2月23日以来最低，外国投资者卖超3,061万美元。

BNI Securities分析师Andri Zakarias说，印尼卢比兑美元下跌仍然让人担忧，并称市场上仍然有外资卖盘压力。

印尼卢比兑美元 周三下跌0.64%，周二曾升至逾两周高位。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

越南股市 下跌1.15%至2月3日以来最低收盘位，该国最大的上市公司PetroVietNam Gas 大跌拖累盘面。

菲律宾股市 扳回稍早跌幅，收升0.1%。不过投资者对周四该国央行货币政策会议的担忧限制了升幅。

泰国股市 收低0.1%至1月7日以来的最低收盘位。

新加坡股市 收高0.2%，马来西亚股市 收高0.3%，交易所数据显示外资买超5,141万美元。(完)

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