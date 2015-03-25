重温稿-中港股业绩：中行严控地方政府融资平台，一带一路机构力争达36家

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
* 中行资产质量压力大，加大主动处置力度
* 已贷款政府平台现金流充足，结构合理
* “一带一路”成为战略机遇
* 中行密切关注混业经营监管政策变化
路透香港/北京3月25日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 去年净利润同比增长8.08%，略高于市场预期，不良贷款继续攀升。中行高层称，资产质量压力大，下一步密切跟进、主动管控地方政府平台贷款，保证新旧贷款转归过程中不出现系统风险。
中行副行长张金良在该行2014年业绩说明会上表示，中西部资源型省份去年不良贷款增长较快，中行采取多项措施，包括加大对非不良高风险贷款的主动压退力度，去年主动压退了800亿元人民币。
“中行续做的平台贷款坚持商业化原则，选择的平台现金流充足；所选平台的不良率保持稳定水平；其中96%投向省市级以上的平台，而64%投向东部地区，信贷结构合理，到期还款情况良好。”他并称。
年报显示，截止去年末，中行不良贷款率为1.18%，较上年末上升0.22个百分点；逾期贷款率1.48%，关注类贷款比率下降0.12个百分点至2.37%；中行境内机构累计化解716亿元不良资产，计提资产减值损失466亿元，同比增长103%。
一家中型中资券商银行业分析师对路透表示，预计中行今年全年不良率增幅应小幅低于去年，下半年不良贷款生成速度开始下降。
中行周四公布年报显示，去年实现净利为1,696亿元，同比增长8.08%，略高于此前路透的预估值1,685亿元，净利息收入和非利息收入较快增长是主要驱动因素；其中，净利息收入比上年增长13.23%，非利息收入同比增长9.12%；净息差为2.25%，较上年提高1个基点。
此前，中国银监会公布数据显示，中国商业银行2014年末不良贷款率为1.29%。
**“一带一路”成为战略机遇**
中行董事长田国立称，去年中行海外业务进入历史上最快最好的发展时期，中行将强化海外经营优势，目前中行海外资产占到集团资产的27%，随着中国与“一带一路”沿线国家经贸合作水平提高和人民币国际化推进等，中国将迎来海外市场发展机遇。
他透露，今年计划为“一带一路”国家提供不低于200亿美元的贷款授信额度，未来三年该额度将达到1,000亿美元，目前中行在一带一路沿线已布局约20家机构，另有三家机构正在筹备，未来争取达到50%的覆盖率，到36家左右。
“未来将加强在东南亚、中亚、中东欧、西亚、北非等地的机构设置，还要盯紧重大项目和业务，密切跟踪高铁核电行业走出去。”田国立称。
中行年报显示，2014年集团本外币贷款累计新增8,755亿元，新增贷款主要投向国家制定的重大战略、惠及民生的重要领域和“走出去”的重点项目；中行海外机构贷款新增527亿元，为历史最高水平。
年报并称，集团海外资产较年初增长18.11%，海外资产在集团中的占比达到27.41%，比年初上升1.65 个百分点；海外机构利润总额增长29.91%，利润总额对集团的贡献度达到22.98%，比上年上升3.60个百分点。
谈及利率市场化，田国立认为，中行海外业务占比较高，在海外的业务早就实现了市场化，因此，利率市场化对中行的冲击会相对小一些，反而对中行是发展的相对机遇。
他并指出，利率市场化不会改变资金的总量和客户存款的基础性地位，改变的是客户存款的定价模式和拓展方式。中行将强化全面负债管理，改变碎片化的资金拓展方式，增强产品的联动性，使资金在中行体系内流转和沉淀。同时，积极稳妥拓展市场融资，理性定价，合理控制负债成本。
中行年报预计，2015年内地人民币贷款预增长11%左右。
关于混业经营，中行行长陈四清表示，密切关注监管政策的变化，“很愿意等待机会的来临”，目前中行在综合化经营方面已经基本建成了多元化的平台，业务范围包括商业银行、投资银行、直接投资、投资管理、保险，基金，租赁等多个领域，形成了领先与同业的差异化的竞争优势。
“之所以中行能保证非利息收入占比30%以上，得益于多元化的平台。”陈四清说。（完）
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路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。