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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:30 BJT

重温稿-中国政治：深化司法体制改革，要加强顶层设计自上而下有序推进--国家主席

路透北京3月25日 - 中国国家主席习近平表示，司法体制改革事关全局，要加强顶层设计，自上而下有序推进。要坚持从实际出发，结合不同地区、不同层级司法机关实际情况积极实践，推动制度创新。

新华社援引习近平的讲话称，要借鉴国外法治有益成果，但不能照搬照抄国外司法制度。完善司法制度、深化司法体制改革，要遵循司法活动的客观规律，体现权责统一、权力制约、公开公正、尊重程序的要求。

他指出，由于多种因素影响，司法活动中存在一些司法不公、冤假错案、司法腐败以及金钱案、权力案、人情案等问题。这些问题如果不抓紧解决，就会严重影响全面依法治国进程，严重影响社会公平正义。

习近平强调，要紧紧牵住司法责任制这个牛鼻子，凡是进入法官、检察官员额的，要在司法一线办案，对案件质量终身负责。同时也要加强对他们的监督制约，把对司法权的法律监督、社会监督、舆论监督等落实到位。 （完） (发稿 沈燕; 审校 淑祯)

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