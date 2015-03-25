美国热股：卡夫食品宣布将与番茄酱生产商亨氏食品公司合并

路透3月25日 - 卡夫食品 周三宣布，将与番茄酱生产商--亨氏食品公司合并，成为北美第三大食品和饮料生产商。亨氏食品公司由3G Capital和巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 所有。