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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 21:41 BJT

美国热股：英利绿色能源季度亏损大于预期

路透3月25日 - 中国光伏面板生产商英利绿色能源 公布季度亏损大于预期，反映出产品售价下滑和人民币兑日圆和欧元上涨的不利影响。

该股周二收报2.34美元，周三盘初报2.11美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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