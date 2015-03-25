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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 21:42 BJT

美国热股：券商CLSA将特斯拉评级下调至表现不及大盘，并下调目标价

路透3月25日 - 据Theflyonthewall.com，券商CLSA将特斯拉 评级从表现超越大盘下调至表现不及大盘，并将其目标价从275美元下调至220美元。

特斯拉股价周二收报201.72美元，周三盘初报196.85美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

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