美国热股：默克董事会批准最多100亿美元的股票回购计划

中港个股：中国石化去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量轻微下降
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透3月25日 - 美国制药大厂默克 称董事会批准一项最多100亿美元的额外普通股回购计划。
默克股价周二收报58.63美元，周三盘初报59.19美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 6.50% AA- 1/20-1/24 恒泰长财证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁柔刚投资 5 7 1/23簿记建档 *上限6.00% AA 1/24-1
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。