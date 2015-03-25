美国热股：默克董事会批准最多100亿美元的股票回购计划

《中国企业债发行日程表》--1月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 6.50% AA- 1/20-1/24 恒泰长财证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 遂宁柔刚投资 5 7 1/23簿记建档 *上限6.00% AA 1/24-1