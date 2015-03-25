版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 21:43 BJT

美国热股：默克董事会批准最多100亿美元的股票回购计划

路透3月25日 - 美国制药大厂默克 称董事会批准一项最多100亿美元的额外普通股回购计划。

默克股价周二收报58.63美元，周三盘初报59.19美元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐