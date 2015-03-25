美国各类经济指标总览--2015/3/25

美国商务部周三公布，美国2月耐久财(耐用品)订单较前月下降1.4%(市场预估为增长0.4%)。 美国商务部公布，2月建筑许可年率由升3.0%上修至升4.0%，年率由109.2万户上修为110.2万。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 实质所得(%) -0.1 (2月) +1.2 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (2月) -0.8 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.5 (2月) -0.1 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季修正值) +2.6 (第四季初值) GDP平减指数(%) +0.1 (第四季修正值) -0.1 (第四季初值) 零售销售(%) -0.6 (2月) -0.8 (1月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.1 (2月) -0.3 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (2月) 79.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.1 (3月14日当周) 29 (3月7日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920 (2月) 赤字180 (1月) 领先指标(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) +0.3 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.5 (1月) -0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) 持平 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 96.4 (2月) 103.8 (1月修正值) 房屋开工(万户) 89.7 (2月) 108.1 (1月) 建筑许可(万户) 110.2 (2月修正值) 106 (1月) 成屋销售(万户) 488 (2月) 482 (1月修正值) 新屋销售(万户) 53.9 (2月) 50 (1月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.4 (2月) +2.0 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)