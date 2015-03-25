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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开高，受卡夫食品宣布并购亨氏食品的消息提振

路透3月25日 - 美国股市周三开盘走高，尽管耐久财订单数据疲弱，此前卡夫食品宣布，将与番茄酱生产商亨氏食品公司合并。

道琼工业指数 上涨20.72点，或0.12%，报18,031.86点；标普500指数 上涨3.99点，或0.19%，报2,095.49点；Nasdaq综合股价指数 上涨11.12点，或0.22%，报5,005.85点。（完）

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